Naert haalt olympische limiet na 6de plek in Rotterdam

Koen Naert mag naar de Olympische Spelen in Parijs. In Rotterdam liep hij naar een chrono van 2 uur 6 minuten en 56 seconden, een nieuw persoonlijk record, en ruim onder de limiet voor Parijs 2024.

De olympische limiet ligt op 2 uur 8 minuten en 10 seconden. Het persoonlijk record van Koen Naert ligt 31 seconden lager. Die tijd liep hij in 2019, ook al in Rotterdam. Maar dit jaar doet hij nog stukken beter. Halfweg komt Naert door in 1 uur 3 minuten en 13 seconden, en in de tweede helft kent hij nauwelijks verval. Met zijn eindtijd van 2 uur 6 minuten en 56 seconden wordt hij knap zesde, op iets meer dan drie minuten van Bashir Abdi, die 12 seconden boven zijn Europees record blijft.

"Ik voelde me supergoed"

"Ik ben absoluut tevreden", sprak Naert na zijn race. "Het waren niet de ideale omstandigheden, maar mijn conditie was heel goed." In het begin ging het wel even te hard, op een schema richting 2u05, maar Naert maakte zich geen zorgen. "Nee, want ik voelde mij supergoed en we hadden ook meewind op dat moment. Het voelde zeker niet te snel voor mij", klonk het. "Ik zag dat ik een laatste kilometer onder de drie minuten moest lopen om onder de 2u07 te gaan. Ik heb er alles uitgeperst en de laatste 50 meter kreeg ik mijn benen niet meer omhoog, maar het is gelukt."

Al jaren verkondigt Naert dat hij onder de 2u07:20 van Vincent Rousseau uit 1995 wil duiken. Dat is nu gelukt. "Ik had het nog niet direct door, omdat ik in mijn eigen wereldje zat. Maar het is een mooie mijlpaal om onder zijn tijd te duiken", besloot Naert.