Lawrence Naesen heeft de 62ste editie van Ruddervoorde Koerse gewonnen, in de spurt was hij sneller dan Wallays.

De stevige wind zorgde voor een snelle schifting. Van in de eerste ronde reden 14 renners weg, met daarbij enkele grote namen zoals Sep Vanmarcke, Jelle Wallays en Zico Waeytens. In de finale reden Lawrence Naesen en Jelle Wallays weg waarna Naesen de snelste benen had.