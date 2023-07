Nafi Thiam grote vedette op BK atletiek in Brugge, Milanov pakt 13e titel

Dit weekend vond in Brugge het Belgisch Kampioenschap atletiek plaats en er sneuvelden opnieuw enkele records. Het is de eerste keer dat het BK in West-Vlaanderen plaatsvindt en dat is uniek.

De Brugse atletiekpiste Julien Saelens is dit weekend voor het eerst het decor van het Belgisch kampioenschap atletiek. Heel wat topatleten zoals Alexander Doom en Isaac Kimeli zakten af naar onze provincie om het beste van zichzelf te geven. Maar dé grote vedette op dit BK is Olympisch kampioene Nafi Thiam, ze was gisteren de beste in het speerwerpen.

Geen maat op Milanov

Voor discuswerper Philip Milanov was het een thuiswedstrijd. De 32-jarige Bruggeling is voor de dertiende keer op rij Belgisch kampioen in zijn discipline. Alexander Doom uit Roeselare liep de beste tijd van alle reeksen op de 400 meter en stoot door naar de finale. Ook Helena Ponette, Aurèle Vandeputte en Manon Depuydt plaatsten zich voor de finale op hun afstand.

In het verspringen behaalde Maité Beernaert met 6 meter 04 de tweede beste sprong. In het hordelopen pakte Oostendenaar Michael Obasuyi dan weer voor de vierde keer goud op een BK en Isaac Kimeli was de beste op de 5000 meter. Zondag worden nog meer titels uitgereikt, maar één ding is zeker: de Belgische top is klaar voor het aankomende WK atletiek in Boedapest.