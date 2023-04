Nagelbijten voor Zulte Waregem, Club Brugge en Cercle Brugge

Zondagavond valt met de 34e speeldag het doek over de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Dan wordt duidelijk welke ploegen deelnemen aan de Champions' en Europe play-offs en wie samen met Oostende en Seraing degradeert.

In de strijd om een plaats in de top vier heeft AA Gent de beste papieren om mee te strijden voor de titel samen met Genk, Union en Antwerp. De Buffalo's nemen het thuis op tegen het al veroordeelde Oostende. Winst is voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck altijd synoniem aan kwalificatie voor de Champions' play-offs.

Gent kreeg donderdagavond weliswaar een tik met de uitschakeling in de kwartfinales van de Conference League tegen West Ham, maar tegen het zwalpende Oostende (0 op 12) lijkt de kans op een uitschuiver klein. Uittredend kampioen Club Brugge ontvangt Eupen, dat nog om het behoud strijdt, en moet rekenen op puntenverlies van Gent. Omdat blauw-zwart een overwinning minder telt, moet het bij gelijk aantal punten de Oost-Vlamingen voor zich dulden.

Standard maakt ook nog een kans(je) op de top vier, maar de Rouches moeten dan winnen in Leuven en hopen dat Gent en Club dat niet doen. Het lijkt dus waarschijnlijk dat de Luikenaars in de Europe play-offs aan de slag gaan. Ze komen daar dan al zeker Westerlo tegen. De Kemphanen speelden zaterdag 1-1 gelijk bij Seraing, dat al zeker was van degradatie.

Voor het vierde en laatste ticket komen nog vier ploegen in aanmerking. Charleroi en Cercle Brugge (allebei 47 punten) liggen in poleposition maar staan voor een lastige opdracht, respectievelijk thuis tegen leider Genk en op het veld van Zulte Waregem, dat om zijn overleven in 1A vecht. Anderlecht (46 punten) en OH Leuven (45 punten) mogen ook nog hopen op de top acht.

Paars-wit speelt voor eigen publiek tegen KV Mechelen, dat al weken volledig op de bekerfinale gericht lijkt. Het is wel afwachten in welke mate bij de recordkampioen de zure uitschakeling tegen AZ in de kwartfinales van de Conference League nog meespeelt.

Onderin is het lot van Seraing en Oostende bezegeld. Eupen of Zulte Waregem vergezelt hen naar de Challenger Pro League. De Panda's beginnen aan de slotspeeldag met een punt meer dan Essevee maar staan voor een loodzware verplaatsing naar Club Brugge.

Zulte Waregem wipt nog naar de veilige vijftiende plaats als het wint van Cercle en Eupen niet stunt op bezoek bij Club.

Helemaal bovenaan het klassement begint Genk aan de slotspeeldag met twee punten meer dan Union. De Brusselaars kunnen alleen nog over de Limburgers wippen als ze zelf winnen in Kortrijk en Genk onderuitgaat bij Charleroi.

Net zoals voor Gent en Anderlecht geldt ook voor Union de vraag in welke mate de Europese exit van donderdagavond, thuis tegen Bayer Leverkusen in de Europa League, nog in de hoofden van de spelers zit.