Napoleon Sagan op affiche KBK

Peter Sagan is de winnaar van vorig jaar. Voor de affiche is zijn beruchte wheelie vervangen door een 'horsie', een verwijzing ook naar de startplaats bij de renbaan van Kuurne.

De baseline voor dit jaar is 'Where legends conquer'. "Het schilderij symboliseert de passie voor het wielrennen, in het mekka van de sport. Het is het verhaal van gewone mensen, gepassioneerde vrijwilligers die een legendarische wedstrijd organiseren.Kuurne-Brussel-Kuurne is een wedstrijd waar verschillende stijlen botsen, waar sprintersploegen vergeefs proberen te controleren, en klassieke renners altijd een bedreiging vormen. En waar het weer de wedstrijd de hel op aarde kan maken."

Kuurne-Brussel-Kuurne is dit jaar aan zijn zeventigste editie toe.