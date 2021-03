Als niet-topsporter 30 dagen meedraaien bij basketbalclub Filou Oostende, dat is waar Nathan Blondé uit Oostende mee bezig is. Vanaf morgen kan je elke maandag zijn avonturen volgen, ondermeer op YouTube. Door corona zijn supporters nog altijd niet toegelaten in de zaal, maar op deze manier krijgen ze toch een unieke blik achter de schermen.

Na 30 dagen leven als topsporter wil Nathan één keer kunnen meetrainen met Dario Gjergja en co. Klinkt eenvoudig, maar dat is het helemaal niet.