Natourcriterium Roeselare met van Aert, Pidcock en Lampaert

Wout van Aert is vanavond de absolute publiekstrekker in het Natourcriterium in Roeselare.

En dat mag niet verbazen: van Aert was één van de smaakmakers in de afgelopen Ronde van Frankrijk, met de groene trui en drie etappezeges. In Roeselare verwachten ze 35.000 toeschouwers, niet alleen voor van Aert, maar ook voor de Brit Tom Pidcock en West-Vlaming Yves Lampaert.

Lampaert: "Het criterium wordt eigenlijk voorafgegaan door een tijdrit en zo mag ik voor dat rondje mijn gele trui nog eens aantrekken. Het zal deugd doen. Een mooie herinnering aan de Tour, waar ik na de eerste dag leider was. Ik hoop op veel fans, want ik koers eigenlijk in eigen streek."

Een sfeerverslag van het Natourcriterium in Roeselare krijg je vanaf morgenmiddag in het nieuws om half één, en in een Sport West Extra morgenavond.