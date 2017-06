Nazaryan al 12 kampen ongeslagen

De boksliefhebbers tekenden gisteren present in het Brugse sportcentrum Tempelhof. Bruggeling Erik Nazaryan, internationaal light heavyweight kampioen, vocht er de hoofdkamp tegen de Hongaar Gyorkos. Nazaryan won met KO en is nu al meer dan drie jaar, sinds oktober 2013, ongeslagen.

Bij de dames geen Delfine Persoon, wel een andere Belgische topper. De na vier kampen ongeslagen Femke 'Thunder' Hermans uit Londerzeel neemt het op tegen de Duitse Klaudia 'Ice' Vigh. De 27-jarige Hermans heeft ook weinig moeite met de Duitse. In de eerste ronde wordt ze al twee keer geteld, na de derde keer in ronde 2, legt de scheids de kamp wijselijk stil. Femke Hermans wint verdiend met technisch KO.

Erik ‘Boom Boom’ Nazaryan, internationaal kampioen bij de halfzwaargewichten, krijgt niet de aangekondigde Ghanese kampioen ‘The Crusador’ in de ring, maar inderdaad ook een Hongaar, Adam ‘the Machine’ Gyorkos. Maar de jonge man is absoluut geen boksmachine. Hij ontwijkt het gevecht vooral. Het is dan ook wachten op het juiste moment voor Nazaryan. Dat komt er ronde drie. in Nazaryan wint met knockout en is nu al 12 kampen ongeslagen.