Het gaat om Amar Sylla, een 17-jarige Senegalese NBA-prospect die zijn basisvorming genoten heeft bij Real Madrid. Hij komt over naar Oostende om voluit minuten te maken op het hoogste niveau in België en in de Champions League. Hij heeft een contract voor drie jaar.

Volgens de club zal de aanwezigheid van de atletische center/power forward ongetwijfeld heel wat NBA-scouts naar de Versluys|Dôme brengen.