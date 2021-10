Negen topsportclubs verenigen zich in United Spurs

Er komt een financiële bijdrage, maar de ondersteuning gaat veel verder dan dat. Het is de bedoeling dat de clubs ook gaan samenwerken op medisch en op administratief vlak, en ook met de jeugd. Dat moet leiden tot een verdere professionalisering, en uiteraard ook betere sportieve prestaties.

Op basis van een aantal sportieve en kwalitatieve criteria (ambitie, aantal leden, spelen op minstens 2de klasse niveau,...) werden 9 clubs geïdentificeerd. Deze clubs kregen de vraag om zich aan te sluiten bij United Spurs, evenveel clubs toonden zich bereid om in het verhaal mee te stappen. Het gaat om Apolloon Spurs (handbal), HC Kortrijk Spurs (hockey), KKS Spurs (atletiek), House of Talents Spurs (basket), RC Curtrycke Spurs (rugby), KVK (voetbal), KZK Spurs (zwemmen), Balti Kortrijk Spurs (volley) en KWK Spurs (waterpolo). Samen zijn ze goed voor 2871 leden.

Mooie uitdaging

Het label moet andere clubs motiveren om bij de United Spurs aan te sluiten. En een topsportcoördinator gaat de samenwerking tussen de verschillende clubs en disciplines faciliteren. Romanie Poté, topsportcoördinator: “Het is een heel mooie uitdaging om een meerwaarde te creëren voor de Kortrijkse topsport. Het potentieel bij de clubs is aanwezig. Het is aan mij om hier verbindend en stimulerend te werken zodat we kennis en expertise kunnen delen. Op die manier zetten we gezamenlijk bij elke club mooie stappen richting het hoogste niveau.”

United Spurs moet ook een boost geven aan de jeugdsport. Meter van het project is basketbalcoryfee Ann Wauters uit Bellegem.