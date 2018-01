Negende titel op rij voor Cant

Sanne Cant (Iko-Beobank) mag zich voor het negende jaar op rij Belgische kampioene veldrijden noemen. Joyce Vanderbeken uit Zwevegem is met een zesde plaats de eerste West-Vlaamse.

Cant, die ook wereld- en Europees kampioene is, zette al vroeg in de wedstrijd een solo op. Vervolgens reed ze onbedreigd naar een nieuwe driekleur. Ook een (onschuldige) valpartij kon haar ritme niet breken.

Aan de streep telde Cant een minuut voorsprong op Ellen Van Loy. Loes Sels pakte even later brons.

