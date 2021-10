Net niet voor veerkrachtig Hermes Oostende

Met vijf punten op een rij namen de Oostendse volleybal dames een stevige start. Landskampioen Asterix Avo leek even onder de indruk te zijn, maar kon na enkele individuele fouten bij Oostende de valse start ongedaan maken. De eerste set eindigde uiteindelijk op 23-25 in het voordeel van de bezoekers. In de tweede set liet de thuisploeg een sterk staaltje Oostendse veerkracht zien. Hermes boog een 7-16 achterstand nog om en pakte met 25-20 de tweede set.

Spannende vijfsetter

De derde beurt ging opnieuw vlot naar Asterix met 16-25 en ook in set vier moest de kustploeg in de achtervolging. De verbetenheid leek bij Hermes helemaal terug. Met 25-22 in de vierde set, hingen de bordjes opnieuw in evenwicht: 2 – 2 in sets. In de laatste en beslissende set trok de landskampioen uiteindelijk aan het langste eind. Met 11-15 zetten ze de vijfde set op hun naam en pakken ze dus ook de eindwinst.