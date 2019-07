Net niet voor West-Vlamingen in Tour

Jumbo-Visma is de grote triomfator geworden van de Grand Depart in Brussel. Gisteren pakte de ploeg van Wout Van Aert al de ritzege en de gele trui met Mike Theunissen, en vandaag wonnen de Nederlanders als klap op de vuurpijl ook nog eens de ploegentijdrit.

Deceuninck-Quick.Step en Yves Lampaert moesten tevreden zijn met de derde plaats. Zaterdag greep Xandro Meurisse net naast de bolletjestrui. Morgen verlaat het Tourcircus ons land na de start in Binche. De renners leggen dan 215 km af tussen Binche en Epernay. Het is een golvend parcours met onderweg vier colletjes. De finish ligt op een nijdig klimmetje en is gesneden koek voor punchers zoals Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe en Peter Sagan.