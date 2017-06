Ngabu pakt Europese titel bij de halfzwaargewichten

De 28-jarige Ngabu was duidelijk te sterk voor zijn Hongaarse opponent. Hij mepte hem in ronde vier tegen het canvas, even later staakte de scheidsrechter de kamp. Ngabu wordt gecoacht door Filiep Tampere, die ook meervoudig wereldkampioene Delfine Persoon onder zijn hoede heeft. "Dit is een droom die uitkomt", zei een dolgelukkige Ngabu na afloop. "Eigenlijk was mijn droom om Belgisch kampioen te worden in mijn eigen stad, maar nu ben ik Europees kampioen in mijn eigen stad. Ik heb er geen woorden voor." Ngabu "The distroyer" is zo na achttien kampen nog steeds ongeslagen.