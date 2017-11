Nice! Supporters Zulte Waregem bouwen feestje

Zulte Waregem is op bezoek in Nice en dat zullen ze daar geweten hebben.

Zowat 1400 supporters maken de oversteek van Waregem naar de Côte d'Azur, en ze beleven duidelijk de tijd van hun leven. Al op het vliegtuig zit de ambiance er goed in. Dat blijkt uit filmpjes die online circuleren.

Niet verliezen

Met een gelijkspel of een overwinning tegen Nice vanavond blijft Zulte Waregem in de running om Europees te overwinteren. Maar als Essevee verliest, is het Europa League-avontuur voorbij. Er volgt nog één wedstrijd in de groepsfase. Binnen twee weken, thuis tegen Lazio Roma.