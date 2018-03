Nicky Degrendele droomt van Tokio 2020

Nicky Degrendele is terug thuis in Varsenare na het behalen van de wereldtitel op het WK baanwielrennen in Apeldoorn in Nederland.

Degrendele, nog maar 21 jaar, was verrassend de beste in de Keirin, dat is een sprintnummer over zes ronden. Keirin is ook een discipline op de Olympische Spelen, en dat is meteen ook de volgende grote droom van Nicky Degrendele.

De West-Vlaamse beseft nog altijd niet goed wat haar is overkomen. Een medaille was het doel, maar met een wereldtitel had ze helemaal geen rekening gehouden. "De concurrentie was heel sterk en ik wist niet hoe sterk ik zou zijn tegenover hen", zegt ze. "Maar blijkbaar was ik toch beter dan verwacht".

Aan de finish had ze een ruime voorsprong op haar concurrenten. Straks rijdt ze nog het EK in Glasgow, maar het doel zijn natuurlijk de Olympische Spelen in Tokio, binnen twee jaar.