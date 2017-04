Amper 20 is ze, Nicky Degrendele, maar toch bracht de wielrenster uit Varsenare één van de vijf Belgische medailles mee van het WK piste in Hong Kong.Ze pakte brons op de keirin.

Het is de eerste keer dat Degrendele nadrukkelijk klopt op de poort van de wereldtop. 't Is het resultaat van heel wat opofferingen. Zo woont en traint Degrendele al een tijdje in Het Zwitserse Aigle, bij het hoofdkwartier van de UCI.

Na een korte vakantie vertrekt Degrendele op 8 mei alweer naar Zwitserland. Later dit jaar is er nog het EK U23 en bij de elite, volgend jaar het WK in Apeldoorn, en in 2020 natuurlijk de OS in Tokyo.

Lees ook:

Nicky Degrendele pakt brons op WK baanwielrennen