Het was Bradley Wiggins die via Instagram de bestelling plaatste. "Geef me een biertje op de klim, maat", was de boodschap van de ex-renner.

En zo gebeurde het ook. De twee spraken af op de Kortekeer en Nico Mattan stond klaar met het biertje op het moment dat Wiggins op de motor voorbij kwam.

Wiggins is commentator op de motor voor de sportzender Eurosport.