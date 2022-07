Nicolas De Smet zegeviert in crossduatlon Westrozebeke

De familie De Smet heeft opnieuw toegeslagen in de crossduatlon. Middelste broer Nicolas zette in de crossduatlon van Westrozebeke de snelste tijd neer.

In Westrozebeke vond de laatste manche van de Cross Duatlon Series van Triatlon Vlaanderen plaats. Daarin pakte de belofte Nicolas De Smet de overwinning en de eindoverwinning in het klassement van dit seizoen. De West-Vlaming had maar iets meer dan een uur nodig om te finishen: 01:09:23 klokte hij af. Alexander Chamon en Vic Vandendaele vervolledigden het podium. Jongste broer en juniore Matteo De Smet eindigde knap vierde en wereldkampioen Thibaut De Smet moest zich tevreden stellen met plaats 17.

Tijdens het fietsonderdeel had Thibaut, die voor het eerst in zijn wereldkampioentrui reed, nochtans een comfortabele voorsprong van 2 minuten opgebouwd. De jonge duatleet reed lek en zag zijn broers hem voorbijsnellen. Het getalenteerde drietal neemt even vakantie en kijkt dan vooruit naar het EK crossduatlon in september.

Bij de vrouwen mocht Sandy Janssen vieren. Zij liep en fietste de crossduatlon onder anderhalf uur uit: haar tijd bedroeg 01:25:13. Dion Hervé en Chantalle Heuvelmans schreven respectievelijk de Belgische titel op hun naam op het BK crossduatlon voor brandweer.