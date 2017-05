Niels Van Zandweghe pakt brons

De 21-jarige Bruggeling, veruit de jongste in de A-finale, pakte alweer uit met zijn verschroeiende eindsprint. Onze landgenoot snelde zo in de laatste 500 meter eerst de Slovaakse WK-bronzenmedaillewinnaar Lukas Babac en daarna de Pool Artur Mikolajczewski voorbij. De A-finale werd uiteindelijk gewonnen door de Hongaarse vicewereldkampioen Peter Galambos, voor de Zwitser Michaël Schmid en Van Zandweghe.

Noodgedwongen alleen

In een eerste reactie zegt Van Zandweghe dat z’n beste wedstrijd eigenlijk gisteren was, maar dat hij uiteraard tevreden is met het resultaat. De Bruggeling moet het dus even alleen doen, want Tim Brys, z’n partner in de lichte dubbeltwee is geblesseerd. Begin juli zouden Van Zandweghe en Brys weer samen willen roeien, tijdens de wereldbeker in het Zwitserse Luzern.