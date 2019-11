Niels Vandeputte wint bij beloften

Op de Caps Urban Cross in Kortrijk heeft de 19-jarige Niels Vandeputte (Corendon-Circus) gewonnen bij de beloften. In de derde manche van de DVV Verzekeringen Trofee was hij beter dan Yentl Bekaert en Belgisch kampioen Timo Kielich.

Het was Jarno Bellens die de beste start nam. In zijn wiel kropen Camps, Kielich, Vandeputte, Dejonghe en Goeman. Net voor het ingaan van de tweede ronde legde Vandeputte de rest een moordend tempo op. Door zijn versnelling vormde zich een kopgroep met vier: Kielich, Bellens, Vandeputte en Goeman.

Net na het begin van de derde ronde kreeg de kopgroep versterking van Vrachten, Bekaert, Ferdinande en Camps. Net over halfcross trok Vandeputte het tempo flink de hoogte in: Vrachten moest zijn plaats in de kopgroep opgeven. De Nederlander Pim Ronhaar vulde even later die plaats in.

Vandeputte bleef fiks doorgeven en verdubbelde zo zijn voorsprong bij de start van de voorlaatste ronde. Enkel de strijd om de tweede plaats leverde nog spanning op: daarin haalde Bekaert het van Kielich.

Junioren

Eerder op de dag was Thibau Nys de sterkste bij de junioren. De Europees kampioen haalde het met ruim afgescheiden van Emiel Verstrynge. Victor Van De Putte vervolledigde het podium.