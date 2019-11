Nieuw groots volleybaltornooi in Roeselare

Tussen kerst en nieuwjaar wordt een nieuw groots volleybaltornooi georganiseerd in Roeselare: de International Volley Trophy. Dat hebben de organisatoren en Knack Roeselare bekend gemaakt op een bijeenkomst bij Automobilia, waar de spelers hun nieuwe wagen in ontvangst mochten nemen.

De organisatoren konden enkele grote namen strikken voor het tornooi, onder andere topploegen uit Nederland, Frankrijk en Slovenië. En op 29 december spelen de Red Dragons een oefenmatch tegen het nationale team van Egypte. Het nieuwe topsportevenement komt er in de plaats van het bekende Witte Molen Tornooi, dat ter ziele is gegaan.

Duidelijk verzoek

Francis De Nolf, voorzitter Knack Roeselare: "Dan kwam eigenlijk het duidelijke verzoek van veel supporters en geïnteresseerden in volleybal om een nieuw internationaal tornooi als de Witte Molen te hebben, omdat het gevoel aanwezig was: dat leeft tussen kerst en nieuwjaar. En op dat moment hebben we eigenlijk beslist om te zoeken naar internationale ploegen."

Knack Roeselare heeft het contract met hoofdcoach Steven Vanmedegael met 2 jaar verlengd. Morgen neemt Knack Roeselare het op tegen Maaseik in de halve finale in de Beker van België. Roeselare won dan wel op verplaatsing en heeft een goede uitgangspositie. Steven Vanmedegael, coach Knack Roeselare: "We mogen echt niet denken dat het al binnen is. Het is een wedstrijd waarin Maaseik alles zal proberen om toch ook nog in die finale te geraken. Het is een kwestie van goed geconcentreerd te starten met de goede vechtlust om zo snel mogelijk twee sets te kunnen bemachtigen."