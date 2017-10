Nieuw stadion KV Kortrijk: “Investering van 50 miljoen euro”

Investering van 50 miljoen

De persconferentie vond plaats op het bedrijventerrein van Evolis, waar het nieuwe stadion van KV Kortrijk moet komen. De Maleisische eigenaar van KVK, Vincent Tan, sprak over een investering van 50 miljoen euro. “Als de club wil groeien, hebben we ook hulp nodig van de stad”, aldus Tan.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne maakte duidelijk dat de stad niet wil financieren maar wel faciliteren. In of rond het stadion mag ook geen nieuw winkelcentrum komen, Van Quickenborne wil zo concurrentie met de binnenstad vermijden.

"Slim omspringen met de ruimte"

Tegen de zomer van 2018 moet er ook een mobiliteitsstudie klaar zijn voor het verkeer rond het stadion. “We moeten slim omspringen met de ruimte die er is, we kunnen de bedrijfsparking van Evolis in het weekend gebruiken en ook inzetten op mobiliteit via de fiets. Via het Guldensporenpad kunnen de fans vanuit het centrum eenvoudig naar het stadion rijden”, aldus de burgemeester.

“Een nieuw stadion bouwen is zoals 400 meter horden lopen. We kunnen nog struikelen maar het zal er komen”, weet voorzitter Joseph Allijns. Volgens de voorzitter is het huidige stadion een fijn stadion met een uniek karakter maar heeft het geen mogelijkheden voor de toekomst. Tegen eind dit jaar wordt het ontwerp van het stadion gekozen.

