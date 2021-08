Nieuwe aanvaller tekent bij KVO voor drie seizoenen

David Atanga doorliep zijn opleiding in de Red Bull-groep, waar hij begon in de lokale jeugdopleiding in zijn thuisland Ghana, alvorens bij het Oostenrijkse FC Liefering te belanden. Daar liet hij zich al snel opmerken met 13 goals en 8 assists en zo belandde hij in juli 2016 bij het grote RB Salzburg, waar hij minuten maakte in de Europa League en Champions League-kwalificaties.

De daaropvolgende seizoenen werd hij onder meer uitgeleend aan respectievelijk FC Heidenheim en SV Mattersburg en Greuther Fürth. In juli 2019 belandde hij bij Holstein Kiel. Het voorbije half jaar werd hij uitgeleend aan het Oostenrijkse Admira Wacker.

Alexander Blessin: “Ik ken David nog van bij Red Bull Salzburg en heb hem nadien ook nog gevolgd in zijn verdere carrière. Hij kan ons diepgang en snelheid binnen brengen, iets wat we toch wel nog nodig hadden."