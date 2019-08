Nieuwe cyclocross in Albertpark Kortrijk

Het Koning Albertpark vormt het strijdtoneel voor de eerste editie van de CAPS Urban Cross Kortrijk. De nieuwe stadscross krijgt een aankomst bovenop de vernieuwde Groeningebrug. De toeschouwers zullen vanop de finishlocatie het volledige parcours kunnen overschouwen. Mobiliteit was een belangrijk aspect bij de keuze van het Koning Albertpark. Zo is de site vlot toegankelijk voor de lokale inwoners, maar ligt ze ook op wandelafstand van het station van Kortrijk.

Parcours over collegebrug en Buda Beach

Het parcours van de CAPS Urban Cross Kortrijk doet zowel de linker- als rechteroever van de Leie aan, met een oversteek over de Leie via de Groeningebrug en de Collegebrug. Naast de helling van beide bruggen zal ook het losse zand van Buda Beach ongetwijfeld een rol spelen op 30 november. De organisatie is in handen van Golazo sports in nauwe samenwerking met de Stad Kortrijk.