Nieuwe datum voor dernycriterium Lombardsijde

Volgens de organisatoren is het onmogelijk om op 5 augustus een mooi deelnemersveld samen te stellen. "De kalender kreunt onder een te groot aantal wedstrijden, en daarom hebben we een nieuwe datum gekozen", klinkt het. Welke renners aan de start zullen staan op 3 augustus, de nieuwe datum, dat is nog niet duidelijk. De namen worden pas in de komende weken bekendgemaakt. Vorig jaar ging de zege in Lombardsijde naar Tom Boonen. Het dernycriterium is een eerbetoon aan 'local hero' Freddy Maertens, die dit jaar z'n 65ste verjaardag viert.