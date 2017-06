Nieuwe datum voor Dwars door Vlaanderen

Het is een verandering waar zij al een hele tijd op hoopten. De volledige wielerkalender wordt morgen officieel gemaakt. Daarbij verhuist de Driedaagse dus, naar een plaats, eerder in het voorjaar.

Carlo Lambrecht (Dwars door Vlaanderen): "We hebben vandaag de bevestiging gekregen van de UCI dat Dwars door Vlaanderen in 2018 op 28 maart wordt gereden, dat is de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen. We zijn hier erg tevreden mee, het is de plaats op de wielerkalender waar we al vijf jaar naar streven. Dat worden dan drie World Tour wedstrijden in één week."

Eigen identiteit, nieuw parcours

Lambrecht beseft wel dat Dwars door Vlaanderen, tussen Gent-Wevelgem en de Ronde, naar een eigen identiteit zal moeten werken. Om zeker de toppers aan de start te hebben. "We gaan ons parcours aanpassen naar normen van de ploegen ook. We gaan ons niet spiegelen aan de Ronde van Vlaanderen maar we gaan een eigen parcours maken dat de identiteit van Dwars door Vlaanderen heeft."