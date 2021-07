Nieuwe fusieclub Roeselare-Daisel heeft veel ambitie

Er is weer gevoetbald op Schiervelde in Roeselare. De nieuwe fusieclub Roeselare-Daisel won meteen met 8-0 van Heist en onderstreeepte daarmee zijn ambities.

Vierhonderd supporters waren er bij in de nieuwe thuishaven, al wordt die ook geclaimd door de beloften van Club Brugge en daar is niet iedereen even gelukkig mee. Er was wat wrevel over de nieuwe naam die Club Brugge aan het stadion heeft gegeven, the Nest.

Voorzitter Bart Allossery van Roeselare-Daisel: "Ik ben ervan overtuigd dat wij hier onze thuishaven gaan vinden, en dat dit voor ons altijd Schiervelde zal blijven. De aankleding van het stadion in vooral Club NXT wordt de komende weken zeker nog aangepast."

Roeselare-Daisel is ambitieus, en wil als eerste provincialer zo snel mogelijk hogerop. "

Dat zijn 15 spelers die vorig jaar ook al in Dadizele zaten, aangevuld met een zestal nieuwkomers en een paar elementen uit de jeugd van Roeselare. Ik denk dat we een competitieve kern gaan hebben om mee te strijden in de bovenste helft van de klassering in eerste provinciale," besluit de voorzitter.