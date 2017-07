Nieuwe koers: Omloop van de Westhoek

In Poperinge is de editie van de Omloop van de Westhoek (1.1) voorgesteld.

De wedstrijd, die gereden wordt op 30 september, vormt een soort tweeluik met de Eurométropole Tour. Die vindt daags nadien plaats met ongeveer hetzelfde deelnemersveld. Al vijf WorldTour-teams hebben hun deelname toegezegd: Quick-Step Floors, Lotto Soudal, LottoNL-Jumbo, AG2R-La Mondiale en FDJ. "Daarnaast hebben we ook al negen procontinentale teams onder de arm genomen. In totaal zullen er wellicht 25 ploegen starten in onze eerste editie", zegt voorzitter Bart Deschodt. Hij hoopt dit jaar op grote namen.

Passages

De Omloop van de Westhoek gaat van start op de Grote Markt van Poperinge. Daarna trekken de renners doorheen de Westhoek met passages in onder andere Nieuwpoort, Veurne, De Panne en Westvleteren om zo terug te keren naar Poperinge. Daar wachten op en rond de Ieperstraat nog eens drie plaatselijke ronden van elk 40 kilometer, met daarin telkens de beklimming van 'De Klijte'.