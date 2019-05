Nieuwe KVO-trainer wil verrassen

Met aanvallend voetbal, om zo de KVO-fan weer te binden aan de club. De Noor is gisterenavond voorgesteld in de Versluys Arena. Na drie titels op rij bij het Noorse Rosenborg, is een club uit de Belgische competitie voor hem een mooie uitdaging.

'Verschil maken'

Kare Ingebrigtsen, de ex-speler van Manchester City, pakte als trainer twee bekers en drie jaar op rij de titel met het Noorse Rosenborg Trondheim. Dan heeft een mens in eigen land zowat alles gezien. Rest de vraag waarom hij toehapt bij het aanmodderende KV Oostende?

'Dit lijkt hard op wat ik in Noorwegen heb gedaan', zegt hij. 'Ik geloof in een project met de spelersgroep en wil volgend seizoen de verrassing van de competitie zijn. Ik wil hier het verschil maken en KV Oostende terug brengen op het oude niveau.'

'Alles draait rond aanvallen'

De komende weken zal Ingebrigsten de kern doorlichten. Beslissen wie kan blijven en wie niet. Zijn voetbalstijl moet de KVO-fan alvast doen hopen op beterschap.

'Bij Rosenborg draait alles om aanvallen. Zo snel mogelijk willen scoren als je de bal hebt. Goed verdedigen is belangrijk maar alles draait rond aanvallen', aldus Ingebrigtsen.