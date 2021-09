Nieuwe stunt: Volwassen Club pakt verdiende driepunter op Leipzig

Op basis van een erg volwassen eerste helft heeft Club Brugge verdiend de drie punten gepakt tegen RB Leipzig. Een fysiek sterk en aanvallend vinnig Blauw-Zwart won met 1-2 en staat mee aan de leiding in zijn poule in de Champions League.

Snelle openingsgoal

Club leek het in de eerste vijf minuten van de eerste helft moeilijk te gaan krijgen. Bij de tweede aanval van Leipzig glipte Nkunku door de buitenspelval. De Fransman - die tegen City al driemaal scoorde - plaatste de bal naast Mignolet in doel. Na een controle van de VAR stond de thuisploeg al meteen 1-0 voor.

Club domineert met lef

De reactie van Club getuigde van grote maturiteit en duurde werkelijk de hele eerste helft. Een indrukwekkend Blauw-Zwart was niet uit zijn lood geslagen en domineerde vanaf de vroege openingstreffer de thuisploeg. Met hoge druk, een secure verdediging en vooral aartsgevaarlijk aanvalsspel. De vinnige uitbraken van De Ketelaere, Lang en Vanaken bezorgden de Duitse defensie kopzorgen. Maar Vanaken, Mata en De Ketelaere lieten na om gelijk te maken. In de 22e minuut was het toch raak: De Ketelaere zette randje buitenspel door tot tegen de achterlijn, gaf de bal nog net een tikje richting het strafschoppunt, waar Vanaken kwam inlopen om de verdiende gelijkmaker te scoren. (Lees verder onder de foto).

Verdiende voorsprong

Maar met een gelijkmaker was Club Brugge niet tevreden. De Belgische landskampioen toonde zich alweer helemaal geen underdog in de 'Poule des doods' maar een pitbull die blijft bijten. Leipzig raakte maar niet aan een kans. Vijf minuten voor de rust klom Club verdiend op voorsprong. Aan de tweede paal probeerde Vanaken op doel te knallen, maar via een Leipzig-verdediger bracht hij Rits aan de kleine backlijn in een ideale scorepositie: 1-2 bij de rust. (Lees verder onder de foto).

Spannend slot

RB Leipzig moest in de tweede helft wel komen en dat deed de thuisploeg ook. De tweede helft speelde zich grotendeels af op de helft van Club, maar Blauw-Zwart bezweek niet onder de al nij al steriele druk. Mignolet kreeg geen onmogelijke ballen te pakken. Aan de overzijde kon Lang één keer uit de omknelling van Leipzig ontsnappen maar hij scoorde in buitenspelpositie. Leipzig bleef nadien proberen maar kreeg het slot niet geforceerd. De thuisploeg zocht een strafschop maar kreeg die niet.

Ondanks heel wat wissels, kwam Blauw-Zwart niet meer in de problemen. Al moest Mignolet nog een redding uit de vuisten schudden. Maar ook Lang liet de kans op de doodsteek nog liggen aan de overzijde. Het einde was nog spannend zo, maar de 1-2 bleef op het bord. Met vier op zes is dit een uitstekende start in de Champions League. In de andere wedstrijd won PSG met 2-0 van Manchester City. Europees overwinteren lijkt zo niet meer onhaalbaar.