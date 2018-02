Nieuwe triatlon in Knokke

De Zwintriatlon is met 900 deelnemers een van de grootste triatlons in België. Drie dagen na de kwartafstand komt er nu ook een triatlon over halve afstand. Die start net zoals de kwartafstand in Sluis in Nederland. De finish zal wel iets verder liggen. De afstanden zijn: 1900 meter zwemmen, 90 km fietsen en 21 kilometer lopen.

Al enkele maanden is er sprake van dat een Belgische stad kandidaat zou zijn om de 70.3 Ironman te organiseren. Enkele weken geleden kwam Knokke uit de bus. De triatlon valt in een drukke periode internationaal. Vooraf is er de halve triatlon van Deinze en achteraf die van Damme.