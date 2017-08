Nieuwelingen aan start West-Vlaanderen Cycling Tour

Het gaat niet zo goed met het wielrennen in West-Vlaanderen. Zo zijn er in vergelijking met tien jaar geleden 25 procent minder wielerwedstrijden, en ook het aantal wielrenners is met zeventien procent gedaald.

Vooral in de jeugdreeksen is er een probleem. Maar er is ook hoop, dat konden we vaststellen tijdens de West-Vlaanderen Cycling Tour, een meerdaagse wielerwedstrijd voor nieuwelingen. Hoewel ze de startlijst nog vlot rondkrijgen, merken ze toch ook dat er steeds minder jonge West-Vlaamse rennertjes bijkomen. "Ja de hype rond Tom Boonen is weg hé", zegt Dirk Vervaeke, ploegleider Meubelen Gaverzicht-Glascentra CT. Een leemte die Greg Van Avermaet en Peter Sagan dus blijkbaar niet meteen kunnen opvullen. En, klinkt het hier, West-Vlaamse renners krijgen over het algemeen te weinig kansen. "Er zitten veel renners uit andere provincies en buitenlanders in West-Vlaamse ploegen van hier" zegt Pierre Buyse, ploegleider en organisator. "En het zijn de beste die uit hun bestaande club zijn weggeplukt. Daardoor komen er veel onthoofdingen en komen ploegen in moeilijkheden omdat ze niet meer presteren".

En ook al zijn het nog maar nieuwelingen, toch ligt het niveau vaak al hoog. Ook deze jongens rijden al gemiddeldes van meer dan 40 per uur. Dat vraagt heel wat opofferingen. Maar het is niet allemaal kommer en kwel, goeie begeleiding van de jongeren kan een sleutel zijn om de negatieve spiraal om te buigen. De Nederlander Bodi Del Grosso was overigens eindwinnaar van de West-Vlaanderen Cycling Tour. Laurens Vandaele was de eerste West-Vlaming op een derde plaats.