Nieuwenhuis degradeert Belgische beloften

Na een blitzstart van de Fransman Rousseau neemt Joris Nieuwenhuis onmiddellijk over. Alleen de Deen Andreassen heeft een (kort) antwoord op het hoge tempo van de Nederlander, de Belgen zijn wat verrast door die snelle start. Nicolas Cleppe en Eli Iserbyt proberen het gat dicht te rijden, samen met de Italiaan Bertolini, maar Iserbyt komt twee keer ten val, en moet terugknokken vanuit veertiende positie. Na drie ronden heeft de titelverdediger al bijna anderhalve minuut goed te maken. De belofte uit Bavikhove mag een tweede wereldtitel dan al vergeten. Hij zal pas zeventiende worden op bijna vier minuten. Jonas Degroote, onze derde West-Vlaming, stapt uit de wedstrijd.

Nieuwenhuis is outstanding, maar voor de twee andere podiumplaatsen is het wel spannend. Thijs Aerts en Nicolas Cleppe vechten een duel uit met de Italiaan Bertolini, maar ook die maakt teveel fouten.

In de voorlaatste ronde rijden Aerts en Cleppe op de tweede en de derde plaats, maar ze worden op de huid gezeten door een groepje van vijf, met o.a. een ijzersterke Spanjaard, Orts Lloret. Geen makkelijken, want vorig jaar nog zesde in Zolder. Aerts rijdt dan lek, waardoor Cleppe opeens op weg lijkt naar zilver; Maar de Ingelmunsternaar kan niet weerstaan aan de druk van Orts en ook van de Nederlander Wouters. In de slotfase rijdt ook nog Aerts hem voorbij. Zo wordt hij vijfde. Geen Belgen op het podium, maar wel twee Nederlanders, en een Spanjaard.