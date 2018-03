Niki Terpstra wint spannende E3 Harelbeke

Vooraan wordt op de Paterberg duidelijk dat Terpstra sterker is dan Lampaert. De Nederlander rijdt Lampaert uit het wiel, maar wacht hem boven op. In de achtergrond verzet Vanmarcke berenwerk. Met een select groepje maakt hij jacht op de kop van de koers.

Op 30 kilometer acht Gilbert zijn moment gekomen. Op de Karnemelkbeekstraat laat hij Van Avermaet en Benoot achter zich. In één ruk probeert hij naar de kop van de koers te rijden, naar zijn ploegmaats Lampaert en Terpstra. In de achtergrond hergroeperen de achtervolgers zich. Een tiental renners, met onder meer Roelandts, Naesen, Vanmarcke, Stuyven en Moscon houden de kop van de koers in het vizier. Eerst halen ze opnieuw Gilbert in en een tiental kilometer later is ook Lampaert er aan voor de moeite.

De achtervolgende groep komt in de laatste tien kilometer op minder dan 20 seconden van de Nederlander, maar die houdt knap stand en wint solo in Harelbeke.