Dyhr is 21 en doorliep de jeugdreeksen van Midtjylland en debuteerde in 2019 voor het eerste eftal. Dyhr werd met Midtjylland 1 keer kampioen van Denemarken en hij won ook één keer de Deense beker. In 82 wedstrijden scoorde hij drie keer en hij gaf 7 assists. Dyhr heeft ook ervaring in de voorrondes van de Champions League en de Europa & Conference League.

De Deen speelde met de beloften van Denemarken ook al tegen de U21 van België.