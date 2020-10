Nikolas Maes hangt fiets aan de haak

Na een carrière van 14 jaar als profwielrenner hangt Nikolas Maes de fiets definitief aan de haak. Hij was een van de vele renners die geen contractverlening bij Lotto-Soudal kreeg. "Ik heb 14 jaar gekoerst, ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Maar de laatste maanden begon ik te twijfelen of ik er nog volledig achterstond," vertelt Maes in een podcast met sportpsycholoog Nathan Kahan.

De Driedaagse Brugge - De Panne was dus de laatste profkoers van de Otegemnaar.

Mooie overwinningen

Maes begon zijn profcarrière bij het toenmalige Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen in 2007 en verhuisde in 2012 naar Quickstep-Innergetic. Vijf jaar later maakte hij de overstap naar Lotto-Soudal. De Otegemnaar kreeg in het peloton voornamelijk de rol van knecht toebedeeld, maar met winst in de World Ports Classic (2013) en de derde etappe in de Vuelta van 2009 behaalde hij ook zelf enkele mooie overwinningen.