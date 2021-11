Nina Lauwaert ploetert verrassend naar de zege in Roeselare

Nina Lauwaert heeft enigszins verrassend de CrossCup in Roeselare gewonnen, die ook geldt als selectiewedstrijd voor het EK veldlopen in Dublin. Ze bleef in een waar modderbad op Schiervelde Lisa Rooms en Hanna Vandenbussche voor.

Het was Hanna Vandenbussche die in de eerste kilometers het kopwerk voor haar rekening nam in afwezigheid van Mieke Gorissen en Eline Dalemans, allebei getroffen door het coronavirus. Toen Lisa Rooms overnam, moest Vandenbussche passen. Alleen Nina Lauwaert wist mee te schuiven.

De 33-jarige Oost-Vlaamse domineerde enkele jaren geleden even het Belgische veldlopen, maar kende nadien enkele mindere jaren. Nu lijkt Lauwaert dus haar beste vorm te hebben teruggevonden, want op twee rondes van het einde snelde ze weg van Rooms om alleen naar de overwinning te lopen. Sofie Van Accom eindigde als vierde, Elodie Van den Abbeele maakte de top vijf compleet. Roxane Cleppe werd eerste belofte.

Of Lauwaert - en eventueel ook Rooms - naar het EK in Dublin mogen, zal pas dinsdagochtend blijken. Dan velt de selectiecommissie van Belgian Athletics haar oordeel. Bij de vorige editie van het EK veldlopen in 2019 stuurde Belgian Ahtletics geen enkele vrouw uit omdat het niveau als onvoldoende hoog werd ingeschat.