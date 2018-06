Nog maar 16 spelers bij KVK

Glen De Boeck zag negen spelers vertrekken bij KV Kortrijk, en moet de voorbereiding aanvangen met waarschijnlijk wel de smalste kern van eerste klasse. De zestien vullen amper een half terrein, er moet dus versterking bijkomen, in elke linie. Trainer Glen De Boeck: “De club is ermee bezig. Ze hebben mij beloofd dat ze snel zullen handelen. De voorbereiding is al kort, zes weken. Over twee weken gaan we al op stage. Ik hoop tegen dan toch 5 tot 6 spelers meer te hebben."

KVK dreigt ook nog Kaminski te verliezen aan AA Gent, en ook op die positie zal er nog iets moeten gebeuren dan. Met Camara loopt er een tester mee, die valt gelukkig wel mee. “Het is niet de bedoeling dat het hier vol gaat lopen met testers. Als er al een tester komt, verwacht ik dat hij van een bepaald niveau is. Ik ben niet van plan de hele voorbereiding hier met een batterij testers rond te lopen.”

Zaterdag speelt Kortrijk al zijn eerste oefenwedstrijd tegen Bissegem. Er zullen dus nu al spelers de 90 minuten moeten volmaken, en ook dat is niet meteen naar de zin van De Boeck. Het bestuur zal een tandje hoger moeten schakelen.