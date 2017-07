Nog maar eens medaillewinst voor Sandrine Tas

Goud was er voor de jongste skater van de ploeg, B-junior Jason Suttels. Sandrine Tas voegde twee zilver toe aan haar verzameling. A-junior Indra Médard eiste het brons op. De totale Belgische medaille-oogst komt daardoor op veertien: vijf keer goud, zeven keer zilver en twee keer brons.

Met medailles op zeer uitenlopende onderdelen toonde de 21-jarige Tas aan een echte allrounder te zijn. Dat ze in het voorseizoen enige wedstrijden miste wegens ziekte, is aan de EK-resultaten niet te merken. Tas kon op de afvallingskoers over 20 kilometer niet helemaal goed maken wat eerder op de dag was fout gegaan. De West-Vlaamse met de karakteristieke staart kon zoveel aanvallen als ze wilde, in de laatste ronde bleek Fransesca Lollobrigida toch sneller.