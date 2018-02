"Nooit gedacht dat ik de gouden schoen zou winnen"

Ruud Vormer mocht woensdagavond in Paleis 12 van de Heizel als derde Nederlander ooit de Gouden Schoen in ontvangst nemen. "Bij mijn transfer van Club Brugge naar Feyenoord had ik nooit gedacht dat ik in België ooit de Gouden Schoen zou winnen", bekende de 29-jarige middenvelder.

Vormer had bij de Rotterdamse club immers een moeilijke periode achter de rug. "Gelukkig zag Michel Preud'homme een nummer acht in mij, dat is toch een slimme trainer. Ik kan van geluk spreken dat ik in mijn carrière al vele goeie trainers heb gehad."

De Nederlander kreeg de trofee uit handen van Louis van Gaal, de coach die hem destijds liet debuteren bij AZ en die hem in Nederland ook al de Bronzen Schoen mocht overhandigen. "Het is super om deze trofee van hem te krijgen, wat een kippenvelmoment. Voordien was ik ook heel nerveus: er wordt veel over gezegd en geschreven en je bent er ook heel erg mee bezig. Na de eerste stemronde zag het er bovendien niet al te goed uit."

Vaak kiest de Gouden Schoen in België na de verkiezing andere oorden op. Zo verkaste José Izquierdo vorige zomer naar de Premier League. Bij Club ligt de regulator op het middenveld echter nog tot medio 2020 vast. "Ik ben helemaal niet met andere clubs bezig, ik zit goed in Brugge. Moest er een club langskomen, dan zien we het dan wel weer. Voorlopig blijf ik gewoon doorgaan zoals ik bezig ben, te beginnen met de wedstrijd van donderdag tegen Standard. Die speel ik wel op adrenaline."