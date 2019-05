Nu ook officieel: wegen Club Brugge en Ivan Leko scheiden

Wat al in de lucht hing is nu ook officieel: Club Brugge en trainer Ivan Leko gaan in onderling overleg uit elkaar. Ook de technische staff wordt bedankt voor bewezen diensten.

Leko (41) was sinds 2017 trainer bij Blauw-Zwart. In zijn debuutseizoen pakte de Kroaat direct de titel, dit jaar parkeerde hij Club op een tweede plek.

Bart Verhaeghe: 'Leko heeft ons niet teleurgesteld'

Voorzitter Bart Verhaeghe: “Toen we twee jaar geleden de keuze maakten voor Ivan Leko als opvolger van Michel Preud'homme waren vele voetballiefhebbers verrast. Maar zowel Vincent als ikzelf waren overtuigd van zijn capaciteiten en hij heeft ons niet teleurgesteld. We kunnen terugblikken op een succesvolle twee seizoenen waarin we kampioen werden en de tweede plaats pakten. Het 5e jaar op rij dat we in de top-2 eindigen trouwens, een bewijs van stabiliteit. We wensen Ivan het allerbeste in zijn verdere carrière!”

Ivan Leko: 'Club eeuwig dankbaar'

Ivan Leko: “Ik ben de Club en in het bijzonder Vincent en Bart eeuwig dankbaar voor de kans die ik kreeg. Als jonge, relatief onervaren coach bij Club Brugge aan de slag mogen is een voorrecht. Het gevoel dat bij mij overheerst is trots. Trots op wat we samen met spelers, staf, supporters en bestuur hebben kunnen realiseren in de afgelopen twee jaar. Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn periode bij Club en wens hen alle succes de komende seizoenen. Dankjewel.”

Club Brugge neemt ook afscheid van technische staff

Naast het contract van Ivan Leko worden ook de contracten van zijn directe medewerkers T2 Rudi Cossey, T3 Edward Still, keeperstrainer Tomislav Rogic en video-analist Nicolas Still niet verlengd.