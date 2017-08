Nul op vijftien voor Oostende

The Great Old moest aan de Kust nochtans een 1-0 achterstand bij de rust goedmaken, nadat Franck Berrier na 36 minuten van op de stip met een Panenka de score had geopend. Na de pauze lukte Ivo Rodrigues (54.) al snel de gelijkmaker voor de bezoekers, Borges Matheus zorgde na 77 minuten voor een verdiende 1-2 voorsprong. Enkele minuten later zette Stallone Limbombe (80.) de kers op de taart met de 1-3. Aanwinst Zinho Gano gaf de Kustboys met de 2-3 na 87 minuten nog even hoop, maar de opflakkering was van korte duur omdat Rodrigues er met zijn tweede van de avond 2-4 van maakte. In een doelpuntenkermis in de slotfase kwam KVO via Ibrahima Conte nog terug tot 3-4, het mirakel hing in de lucht maar kwam er uiteindelijk toch niet uit. Met tien op vijftien komt Antwerp naast Moeskroen op een gedeelde vierde plaats. KV Oostende blijft puntenloos laatste en moet bezinnen.