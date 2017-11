Nymburk nekt BC Oostende

Oostende heeft gisteren een vierde nederlaag geleden op de zesde speeldag in groep D van de Champions League basketbal.

De landskampioen verloor in het Tsjechische Nymburk met 86-72. Bij de rust stonden de Tsjechen 51-41 voor. Na het eerste kwart stond Oostende 26-28 voor, maar het tweede was helemaal voor Nymburk (25-13). Na het derde kwart (20-16) keken de Oostendenaars tegen een achterstand van vijftien punten aan. Daar konden ze in het slotkwart (15-16) slechts één puntje van afknabbelen.

Met acht punten bezet Oostende voorlopig de zesde plaats in zijn groep. De eerste vier spelen de play-offs, de vijfde en de zesde gaan door in de FIBA Europe Cup.