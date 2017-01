Nys, Wellens en Liboton over parcours BK cyclocross

De geknipte mannen dus om vooruit te blikken op het Belgisch kampioenschap van komende zondag in Oostende, in en rond de Hippodroom. Over het BK-parcours, of toch de passage in het zand, is al heel wat inkt gevloeid. Maar nu ligt alles dus vast, en daar kan geen ploegleider nog iets aan veranderen. "De start en de aankomst zijn onverhard, daar valt misschien iets op aan te merken, maar voor de rest vind ik het een heel mooi parcours", zegt Wellens.

De loopstrook in het zand is ingekort tot 250 meter. Dat in combinatie met de brug, en ook de wind, maakt het heel lastig. De beslissing over de Belgische titel zou dus wel eens op het strand kunnen vallen. Sven Nys: "Ik denk wel dat daar het verschil kan gemaakt worden. Alleen is dat nog wel heel ver van de finish. Je krijgt daarna nog een hele technische passage hier in de hippodroom. ’t Is dus opgesplitst in een deel vermogen en een deel techniek".

Eigenlijk is er maar één topfavoriet in Oostende: Wout Van Aert, en dat is ook de uittredende kampioen. "Er kan nog iemand uit de achtergrond komen die een heel goeie dag heeft en vuurwerk kan bieden. Ik denk aan Kevin Pauwels, aan Tom Meeusen", dixit Liboton.