De oefenwedstrijd tussen 1B-club KMSK Deinze en 1A-club Zulte Waregem van zaterdag is afgelast omdat een speler van Deinze positief heeft getest op COVID-19.

Dat meldt de kampioen uit de eerste amateurdivisie van vorig seizoen dinsdag in een persbericht. De betrokken speler vertoont geen symptomen, maar werd meteen in quarantaine geplaatst. Donderdag worden alle spelers van de 1B-club onderworpen aan een nieuwe test. Tot dusver hebben vijf spelers in de Jupiler Pro League een positieve coronatest afgelegd.

Nieuwe tegenstander

Zulte Waregem vond snel een andere tegenstander en speelt zaterag een oefenwedstrijd tegen OH Leuven.