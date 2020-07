Oefenwedstrijd Cercle Brugge - Zulte-Waregem eindigt op 2-2

Na een lange periode zonder voetbal vond zaterdagnamiddag in het Regenboogstadium te Waregem de oefenwedstrijd tussen Cercle Brugge en SV Zulte-Waregem plaats. Dat gebeurde voorlopig nog zonder publiek; fans konden de wedstrijd wel live volgen via Facebook.

In de eerste speelhelft ging Cercle met de punten lopen. Tijdens de eerste speelminuut trapte Somers de 0-1 in doel. Ongeveer een halfuur later kwam de 0-2 er dankzij Hoggas. Na de rust rukte Zulte-Waregem op: met twee doelpunten van Berahino stond de stand 2-2. Dat was ook meteen de eindstand.

Nieuwe coach

Voor Cercle Brugge is het de eerste voetbalwedstrijd die ze spelen met een nieuwe coach, de Engelsman Paul Clement. Hij volgde de wedstrijd nog mee op de tribune, maar vanaf maandag leidt hij de trainingen.

