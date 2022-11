Officieel: Bernd Storck aan de slag bij Kortrijk

De 59-jarige Duitser neemt de taak bij Kortrijk over van Adnan Custovic. Die werd maandag ontslagen. De Bosniër was pas sinds begin september in dienst bij de West-Vlamingen, waar hij op zijn beurt Karim Belhocine had vervangen.

Storck werd op 23 oktober dan weer ontslagen bij Eupen maar heeft dus al snel weer onderdak gevonden in de Jupiler Pro League. Kortrijk staat na de heenronde op de zeventiende en voorlaatste plaats in de hoogste voetbalklasse met 12 punten.