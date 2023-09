Het is officieel: Glen De Boeck is vanaf komende maandag de nieuwe trainer bij KV Kortrijk. Hij tekent een contract tot juni 2026.

Het is de tweede keer dat De Boeck trainer is Kortrijk. In 2018 kon hij de club na een knappe inhaalrace redden. KVK werd toen zevende en speelde de halve finale van de beker. De opdracht nu oogt een pak zwaarder. Kortrijk staat laatste en won niet meer sinds maart vorig jaar.

Morgen, tegen Cercle, zit Joseph Akpala nog op de bank.