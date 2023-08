Officieel: Mats Rits verruilt Club voor aartsrivaal Anderlecht

Het ging al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel. Na vijf seizoenen Club Brugge trekt middenvelder Mats Rits naar RSC Anderlecht. Hij tekent er voor drie seizoenen.

Een pikante overgang in het Belgische voetbal. Mats Rits, sinds de komst van de jonge Noor Hugo Vetlesen bankzitter bij Club, trekt naar RSC Anderlecht. Met de deal is zo'n twee miljoen euro - exclusief bonussen - gemoeid. Het was al van Ronald Vargas in 2011 geleden dat een Club-speler rechtstreeks naar de rivaal uit Brussel vertrok.

Union sprong vorige week nog in de dans, maar de keuze van Rits voor RSCA was al gemaakt. Union kon ook niet voldoen aan het salarisvoorstel van Anderlecht. Naar verluidt kan Rits in de hoofdstad meer verdienen dan op Olympia.